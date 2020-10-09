Мінцифри запустило освітній серіал про медіаграмотність

Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал з медіаграмотності Very Verified, розроблений Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (International Research and Exchanges Board, IREX) у партнерстві зі студією онлайн-освіти EdEra.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась 9 жовтня.

"Цей проєкт розроблено як відповідь та вакцинацію проти вірусу дезінформації. Він надає практичні навички медійної та інформаційної грамотності, які можуть стати частиною нашого насиченого життя", - розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Серіал складається з 10 серій і вже доступний на платформі "Дія.Цифрова освіта".

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За словами директора IREX в Україні Мехрі Дракман, на платформі "Дія. Цифрова освіта" представлена частина курсу Very Verified. З повною його версією можна ознайомитися на платформі EdEra.