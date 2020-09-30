МКІП розробляє нову програму медіаграмотності і планує запустити її з 2021 року

МКІП розробляє нову програму медіаграмотності і планує запустити її з 2021 року

Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики працює над новою програмою медіаграмотності, яка активно впроваджуватиметься наступного року.

Про це повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко в ефірі 1+1, передає кореспондент Укрінформу.

«Міністерство працює в першу чергу в контексті протидії дезінформації, фейкам через запровадження нової програми медіаграмотності, яка зараз в процесі розробки. І ми плануємо, що в наступному році вона буде активно впроваджуватись на всіх рівнях з Міністерством освіти та науки, журналістами, через різні канали повідомлення», - сказав Шевченко.

Водночас він додав, що попередній законопроєкт про протидію дезінформації, який викликав чимало дискусій, вже не розглядатиметься.

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«Якщо попереднє міністерство намагалось виписувати якби каральний закон про дезінформацію, який трішки наробив галасу, налякав журналістів, то цей законопроєкт не є наразі на порядку денному. Ми вважаємо, що захищати громадян від дезінформації в першу чергу треба через підвищення інформаційної безпеки, захищеності їхніх знань і розуміння, як протидіяти фейкам», - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді і спорту 20 січня 2020 року оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію".

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У відомстві запросили до участі в обговоренні законопроєкту представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

27 січня представники медійної спільноти та громадських організацій рекомендували міністерству утриматися від реєстрації законопроєкту "про дезінформацію" в парламенті.

Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву з вимогою до уряду та міністерства – зняти з розгляду законопроєкт щодо дезінформації та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля. “Репортери без кордонів” висловили критичні зауваження до законопроєкту.

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