МКІП розробляє нову програму медіаграмотності і планує запустити її з 2021 року

Міністерство культури та інформаційної політики працює над новою програмою медіаграмотності, яка активно впроваджуватиметься наступного року.

Про це повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко в ефірі 1+1, передає кореспондент Укрінформу.

«Міністерство працює в першу чергу в контексті протидії дезінформації, фейкам через запровадження нової програми медіаграмотності, яка зараз в процесі розробки. І ми плануємо, що в наступному році вона буде активно впроваджуватись на всіх рівнях з Міністерством освіти та науки, журналістами, через різні канали повідомлення», - сказав Шевченко.

Водночас він додав, що попередній законопроєкт про протидію дезінформації, який викликав чимало дискусій, вже не розглядатиметься.

«Якщо попереднє міністерство намагалось виписувати якби каральний закон про дезінформацію, який трішки наробив галасу, налякав журналістів, то цей законопроєкт не є наразі на порядку денному. Ми вважаємо, що захищати громадян від дезінформації в першу чергу треба через підвищення інформаційної безпеки, захищеності їхніх знань і розуміння, як протидіяти фейкам», - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді і спорту 20 січня 2020 року оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію".

У відомстві запросили до участі в обговоренні законопроєкту представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

27 січня представники медійної спільноти та громадських організацій рекомендували міністерству утриматися від реєстрації законопроєкту "про дезінформацію" в парламенті.

Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву з вимогою до уряду та міністерства – зняти з розгляду законопроєкт щодо дезінформації та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля. “Репортери без кордонів” висловили критичні зауваження до законопроєкту.