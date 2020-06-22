Українцям слід підвищувати свою медіаграмотність – Ткаченко

В Україні необхідно попрацювати над підвищення медіаграмотності громадян, навчити їх відрізняти фейки від правди, бо це важливо.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сказав в ефірі «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми почнемо розмову цього року про медіаграмотність. Воно може звучати страшно, але це дуже важлива історія, яка дозволить принаймні на рівні споживача відрізняти фейки від фактів, і почати мислити критично. Тому що, щоб ми не робили і як би ми не воювали, якщо ми самі не зможемо споживати той продукт, який з усіх боків на нас лізе, ніщо нас не захистить", - сказав Ткаченко.

За його словами, нині в державі є чимало ЗМІ, які дозволяють собі зловживати, перекручувати факти, поширювати фейки та застосовувати маніпулятивні прийми, тому люди мають навчитися розрізняти все це.

Фото: Громадське