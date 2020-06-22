Дискусії щодо культури мають вести люди, які мають відношення до неї – Ткаченко

Дискусії щодо розвитку культури повинні вести люди, які мають відношення до цієї сфери, щодо історії – вчені, а не політики.

Таку думку міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко висловив ефірі «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дискутувати мають вчені, мають люди, які мають безпосереднє відношення до культури й набагато меншою мірою політики. Тому що те, що будуть робити політики з одного боку з іншого боку – вони будуть намагатися взяти для себе електорат, розхитувати ситуацію", - сказав Ткаченко.

На його переконання, українські вчені здатні напрацювати цікаві наративи і ставлення до тих чи інших питань, які роз'єднують суспільство. Вони зможуть запропонувати цікаву та зовсім іншу точку зору на важливе питання, не заполітизовуючи його.

"Для діалогу потрібна повага. Для діалогу потрібне ще бажання. Якщо бажання немає, немає поваги, то звично, жодного діалогу не станеться", - зауважив міністр.

Урядовець наголосив, що розвивати культуру вкрай необхідно, адже, за словами Ткаченка, економіка спирається на культуру, на поведінку людини. Тому діалог щодо неї потрібен.

"Існують багато майданчиків не тільки у суспільстві, а й майданчики які ми можемо строювати, в тому числі Міністерство культури та інформаційної політики". – додав він.

Нагадаємо: раніше міністерству культури та інформаційної політики вдалося повернути під своє управління Підгорецький, Олеський, Золочівський замки та низку інших важливих об'єктів культурної спадщини.

Фото: Олександр Ткаченко, ФБ