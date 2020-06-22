Ткаченко: Будівництво готелю поруч з Володимирською гіркою — за межею допустимого

Дозвіл суду на будівництво готелю поруч з Володимирською гіркою в центрі Києва є за межею допустимого.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив у Facebook.

"За останні роки Київ перетворився на суцільну хаотичну забудову. Не гребують й історичною частиною. Дозвіл суду на будівництво готелю поруч з Володимирською гіркою - за межею допустимого. Тим паче, що ця територія знаходиться в охоронній зоні ЮНЕСКО", - наголосив Ткаченко.

За його словами, Міністерство культури та інформаційної політики зі свого боку дозволу не даватиме і розгляне всі можливості, щоб забудова там не з'явилась.

Як повідомлялося, МКІП зранку 22 червня оприлюднило заяву щодо неприпустимості будівництва в охоронній зоні об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО - Софії Київської та Києво-Печерської лаври. У міністерстві зазначили, що їхні юристи вивчають рішення шостого апеляційного адміністративного суду, який 26 травня зобов’язав Департамент містобудування та архітектури КМДА надати ТОВ "Етрекс" містобудівні умови для проєктування готельного і розважального комплексу на Володимирському узвозі, 6 у Подільському районі Києва.

Раніше МКІП збільшило буферну зону об'єктів світової спадщини Києва до 100 га. Тепер до неї відносяться: повністю вул. Хрещатик; Майдан Незалежності; повністю вул. Прорізна; Андріївський узвіз; Володимирська гірка; схили Дніпра; територія парку Слави; територія музею Другої світової війни.

Буферна зона поділена на дев'ять частин. У кожної з них визначено, де можна будувати, а також висотність нових споруд. Максимальна висотність забудови у буферній зоні – 34 метри. Буферні зони були затверджені МКІП 31 січня 2020 року і спрямовані в ЮНЕСКО.

У свій час Софія Київська та Києво-Печерська лавра вносилися до списку об'єктів ЮНЕСКО без буферної зони.