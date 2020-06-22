Ткаченко каже, що продав свої акції Одеської кіностудії

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко продав акції Одеської кіностудії, які належали йому.

Про це Ткаченко повідомив у Facebook.

"Сказав — зробив. Акції Одеської кіностудії, які належали мені, — продані. Без зайвих затягувань", - написав міністр.

У Telegram Ткаченко додав, що продав свої акції українському банкіру, якого давно знає та довіряє. «В його планах – розвивати Одеську кіностудію. І я впевнений, що він із цим впорається”, - зазначив Ткаченко, однак не уточнив прізвища нового власника акцій.

Водночас за даними ЗМІ, Ткаченко продав свою частку ПрАТ "Одеська кіностудія" банкіру Олександру Морозову, який із 2013 року є директором з розвитку бізнесу промислово-інвестиційної групи "Смарт Холдинг".

Як повідомлялося, Ткаченко у день призначення його Верховною Радою 4 червня на посаду міністра культури та інформаційної політики заявив, що продасть свої акції Одеської кіностудії, аби не було конфлікту інтересів. Зокрема, контрольний пакет акцій «Одеської кіностудії», яким володіє держава, перебуває під управлінням Мінкультури.

У власності Ткаченка було 25% акцій Одеської кіностудії.