МКІП підготувало "апгрейд" закону про туризм

Міністерство культури та інформаційної політики України підготувало новий законопроєкт про туризм, який містить низку важливих новацій.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, презентуючи на пресконференції в Укрінформі цей проєкт закону.

“Вже у процесі реєстрації (у Верховній Раді - ред.) новий законопроєкт про туризм... Сьогодні нарешті він побачить світ”, - зазначив Ткаченко.

За його словами, законопроєкт передбачає системне оновлення застарілого закону “Про туризм”. Ним передбачено, зокрема, створення Єдиного туристичного реєстру, запровадження сучасної термінології, закладено механізми створення цільових туристичних фондів та інші нововведення."Багато речей цей закон зможе оновити", - додав міністр

"Я дуже сподіваюсь, що цей закон стане основою тих змін, які ми усі очікуємо в цій галузі", - підкреслив Ткаченко.

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Як наголосив міністр, новий закон потрібен, адже нині відсутня єдина стратегія розвитку туризму як на державному, так і на регіональному рівнях, а чинна нормативна база не синхронізована зі світовою та загальноприйнятою. Крім того, неефективною є взаємодія між бізнесом та державою, і це треба виправляти.