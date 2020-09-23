МКІП розробило законопроєкт щодо протидії хаотичній забудові

«Прийняття закону дасть можливість не лише зберегти пам’ятки культури, але й протидіяти хаотичній забудові їх території, зон охорони, історичних ареалів населених місць», - наголосила заступниця міністра.

Як зазначається, під час презентації Фоменко зауважила, що документ спрямований на: врегулювання питань забудови населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України; посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини; чіткий розподіл повноважень між центральними та місцевими органами влади у цій сфері; покращення якості надання адміністративних та інших послуг, зниження корупційних ризиків в цьому процесі; забезпечення прозорості адміністрування у сфері охорони культурної спадщини.

На зустрічі обговорювалися основні новації розробленого законопроєкту та наголошувалося на необхідності врахування позиції регіонів при його доопрацюванні. Також ішлося про проблеми, що існують в області у сфері охорони культурної спадщини, та можливості для їх розв’язання, зокрема щодо збереження пам'яток культури та їх територій.

У МКІП поінформували, що спільно з народними депутатами, представниками регіонів, фаховими колами, громадськими організаціями міністерство опрацьовує проєкт закону з урахуванням пропозицій та зауважень, які були надані під час його громадського обговорення.