Росія намагається внести до списку ЮНЕСКО кримські об'єкти — Фоменко

Про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко 14 вересня під час засідання круглого столу із розробки стратегії культурної реінтеграції Криму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Російська Федерація, використовуючи наявність цих об'єктів намагається легалізувати їх внесення до переліку ЮНЕСКО від імені РФ. Якщо брати останні приклади, то це нонсенсна ситуація у співпраці з представниками італійського товариства “Італія-ностра” - це розробка наукової тематики, яка має стати основою в подальшому номінаційного досьє для внесення до списку ЮНЕСКО на базі, якщо брати український еквівалент “Торговельні осередки та укріплення на шляхах генуезької комерції від Середземного до Чорного моря” і комплекс об'єктів VI-VIII ст. Судацької фортеці, а якщо брати російський аналог, то це “Генуезкие крепости Крима и черноморско-азовского бассейна”, тобто вони вже навіть у самій назві відзеркалюють український об'єкт і наполегливо працюють над тим, щоб ця номінація вже як транскордонна була внесена до переліку ЮНЕСКО”, - сказала Фоменко.

Вона надала, що у Криму Україна внесла у список ЮНЕСКО один об'єкт — Херсонес Таврійський та працювала над створенням інших номінаційних досьє для низки важливих об'єктів. “Треба звернути увагу, що на території Криму будо дуже багато номінацій, підготовлених до попередніх списків ЮНЕСКО, але з різних причин так і нереалізованих. Це Бахчисарай, обсерваторії, Генуезькі фортеці. Тобто, дуже багато об'єктів, які потенційно могли б входити до цього списку”, - нагадала заступниця міністра.

На жаль, зазначила Фоменко, до окупації Криму Росією усі пам'ятки національного значення, які є на півострові, не були внесені до реєстру нерухомих пам'яток України. Вони обліковувалися ще за законодавством, яке діяло до набрання чинності закону про охорону культурної спадщини. Така ж ситуація з пам'ятками місцевого значення.

Не краще і з обліком культурних цінностей у музеях. “Так само за період окупації ми через опосередковані джерела познаходили кількість музейних предметів, які взагалі зберігається у музейних закладах, архівах, бібліотеках на території півострова. Це понад 1 млн 200 об'єктів. Але знову ж таки, загального інвентаризованого переліку, щоб ми взагалі розуміли навіть, що залишилося на цій території, як апелювати до наших міжнародних партнерів, до міжнародних організацій і як в українському суспільстві проводити наратив, що ж це за культурні цінності і що з ними трапилося, ми не можемо і не могли до останнього часу, тому що не маємо таких відомостей”, - сказала вона.

Звичайно ж, визнала чиновниця, така непідготовленість з точки зори охорони культурної спадщини і охорони культурних цінностей на момент окупації вилилася в ті, що порушення, які нині відбуваються та дуже легко маскуються окупантом. Українській стороні часто не вистачає аргументів і фактів про те, що відбувається на території АРК Крим.