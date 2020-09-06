Кулеба: Єдине місце для скіфського золота – не окупована територія України

Єдине місце для скіфського золота – не окупована Росією територія України.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, оприлюдненому 6 вересня.

Чергове засідання у справі про "скіфське золото" в суді Амстердама мало відбутися 2 вересня, проте його перенесли.

"Юридичні радники, які представляють Україну в цьому процесі, заявили про відвід судді апеляційного суду. Суддя, якщо я не помиляюся, захворіла. І тому засідання не відбулося. Воно мало відбутися буквально 2 вересня. Але ми дочекаємося. У нас достатньо нервів і витримки, щоб пройти весь цей шлях. Тому що, на нашу думку, і з юридичної, і з політичної точки зору єдине місце скіфського золота – це територія України, не окупована наразі Російською Федерацією. Тобто не Крим. Крім того, що Крим – це теж територія України", – запевнив Кулеба.

Він додав, що українська сторона готова обстоювати цю позицію в судах "стільки, скільки потрібно".

Апеляційний суд Амстердама 28 жовтня має намір винести рішення про відведення судді у справі про "скіфське золото". клопотання про відведення спрямувала українська сторона.

У липні перший заступник голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що Росія "штучно розтягує процес по "скіфському золоту", вкладає в нього багато ресурсів і змінила компанію-представника.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції "Крим – золотий острів у Чорному морі" (так зване "скіфське золото") повинні бути повернуті в Україну. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції "скіфського золота" Україні.

Колекцію "скіфського золота" вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло питання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагала від музею повернути експонати.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо "скіфського золота".