Скіфське золото: адвокат розповів про факти, що свідчать про упередженість судді

“Як ви знаєте, минулого року відбулися слухання у Гаазі щодо відводу судді пана Ораньє, бо 10 років тому він був причетний до справи щодо ЮКОСа, а також через його знайомство з двома адвокатами, які тоді боролися пліч-о-пліч разом з ним, і які сьогодні представляють інтереси кримських музеїв. Ми вважаємо, що це компрометує його, як головуючого суддю. Проте він оскаржив таке рішення, і суд минулого року визнав, що пан Ораньє був правий, і що суд не вбачає жодних проблем. Ми прийняли таке рішення, проте всередині цього року ми отримали від одного адвоката багато інформації та документів. Вони вказували на те, що суддя Ораньє не говорив усієї правди під час тієї зустрічі. Це змусило нас почуватися дуже незручно, саме тому ми знову порушуємо це питання. Адже ми вважаємо, що не можна мати справу із суддею, який говорить не усю правду. Тож це слухання було повністю присвячене питанню, чи дійсно Ораньє казав усю правду під час засідання минулого року”, - сказав нідерландський адвокат Маартен Сандерс, який представляє інтереси України.

Він також зазначив, що нідерландські адвокати встигли виступити, попри те, що суддя, про відвід якого просить українська сторона, не встиг завершити свій виступ.

“Ми змогли добре представити нашу справу, проте сталась дивна річ. Одній із суддів на сьогоднішньому засіданні стало зле, тому мали спинитися посеред слухання. Однак ми всі дійшли згоди, що суд ухвалить рішення, виходячи із фактів, що були представлені сьогодні в той час, коли хвора суддя ще була у залі. Так, ми матимемо судове рішення і маємо усі підстави сподіватися, що ми добре представили справу”, - наголосив Сандерс.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний суд Амстердама після години перерви оголосив, що не може відновити слухання щодо відводу судді у справі про "скіфське золото" без участі судді, якій стало зле.

Головуючий суддя зазначила, що все, що відбувалося 2 вересня, до інциденту, було зафіксовано і буде взято до уваги. Під час сьогоднішнього засідання встигли виступити два нідерландських адвокати, які представляють Україну. Суддя, про відвід якого просить українська сторона, не встиг завершити свій виступ через те, що його колезі стало зле.

Після перерви було вирішено, що адвокат кримських музеїв та представник музею амстердамського музею Алларда Пірсона можуть подати свої виступи у письмовій формі. Після подачі письмових виступів засідання закрили.

Рішення щодо відводу судді має бути винесено орієнтовно 28 жовтня 2020 року.

Україна просить відведення судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що, на її думку, свідчать про упередженість судді та його зв'язку з Росією.

1 листопада 2019 суд у Гаазі відхилив клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу щодо "скіфського золота". Тоді суд не знайшов доказів упередженості судді. Провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід.

Пізніше Україна вдруге подала клопотання про відвід судді.

За інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії “Промнефтьстрой” у справі проти ВАТ “НК “ЮКОС2”, тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації у справі на користь “Промнефтьстрой”. А представництво інтересів “Промнефтьстрой” він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду. "Скіфське золото", допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення у цій справі.

Як відомо, колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.

Фото Ірини Драбок