Ткаченко на Львівщині оглянув замки, які планують внести до списку "Великого будівництва"

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сьогодні відвідав Львівщину, щоб ознайомитися з об’єктами, які планують наступного року внести в список національного проєкту «Велике будівництво», ініційований Президентом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Насправді в мене півтора дня, і я скористався цією можливістю, щоб подивитися об’єкти, які будуть одними з найперших, які потраплять до списку «Великої реставрації». Найближчим часом ми збираємо раду експертів, яка буде відбирати об’єкти, після цього буде рішення Кабміну, які об'єкти підлягають «Великій реставрації»наступного року. Очевидно, що такі замки, як Підгорецький, Олеський, Жовква, яка відійшла на баланс Міністерства культури потраплять і мусять потрапити до цього списку», - зазначив міністр під час брифінгу у Свірзькому замку.

Ткаченко відвідав замки Львівщини / Фото надані пресслужбою

Міністр прибув до Львова вчора ввечері, щоб відвідати і побачити культурні перлини області, які потребують капітальних ремонтів та реставрацій: Підгорецький, Олеський, Свіржзький, а також замки в Жовкві та Старому Селі.

За його словами, відновлення історико-культурної спадщини забезпечить сталий розвиток територій громад, прокладе нові туристичні маршрути, пам’ятки стануть місцевими туристичними магнітами.

«Ми зробимо все, щоб кошти, на які ми очікуємо, – а це 55 мільярдів гривень упродовж 4-х років, будуть спрямовані не тільки на реставрацію і реконструкцію, добудову, а також і на створення центрів культурних послуг по всій Україні», - розповів Ткаченко.

Львівська обласна державна адміністрація скерувала пропозицію щодо отримання фінансування з державного бюджету України у 2021 році на реставрацію 21 пам’ятки архітектури. Зокрема, Свірзького та Старосільського замків, костелів у Годовиці та Щирці, Тартаківського, Поморянського палаців та палацу Гредлів, дерев’яних церков, що входять до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та інших сакральних об’єктів.

«Львівщина має понад 8 тис. культурних пам’яток і саме програма «Великого будівництва» в культурі дає можливість залучити державні кошти для розвитку туризму і оновлення культурних об’єктів. Ми справді надіємося, що понад 25% коштів, які пройдуть по цій програмі прийдуть на Львівщину. Якщо брати статистично, то понад 25% культурних об’єктів України знаходяться на Львівщині, відповідно тому таке бажання», - заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький.