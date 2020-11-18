Шмигаль пояснив, чому карантин вихідного дня - альтернатива локдауну

Метою карантину вихідного дня є утримання добової кількості захворювань на COVID-19 на рівні 12-15 тисяч, що дасть змогу розвантажити медичну систему.

На цьому наголосив під час засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

"Карантин вихідного дня - це виважена альтернатива повному локдауну. Якщо ми всі будемо дотримуватися правил, то зможемо побачити результат вже через 2-3 тижні. Результат - це вихід на "плато" у кількості 12-15 тисяч випадків на добу. Так ми зможемо дещо розвантажити медичну систему", - заявив Шмигаль.

Він додав, що 17 листопада ВР ухвалила зміни до законодавства, відповідно до яких до Фонду боротьби з COVID-19 буде спрямовано 8 млрд грн на підтримку медичної системи.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 листопада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу")". Він передбачає 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, а також сприятиме поповненню Фонду боротьби з COVID-19 на 8,9 млрд грн.

Фото: КМУ