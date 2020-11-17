Прем’єр - про карантин вихідного дня: Йдеться про порятунок життів, щодо бізнесу – окрема розмова

Завдяки карантину вихідного дня вдасться врятувати життя та здоров'я багатьом українцям.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав 17 листопада з парламентської трибуни, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це 6 вихідних днів у листопаді, які дозволять зупинити такий розвиток епідемії в Україні. Йдеться про порятунок життів. Про порятунок бізнесу – це окрема розмова, її ми ведемо з ВР, з мерами міст, із профільними бізнесами, які страждають від запровадження такого карантину. Ми співпрацюємо із профільними комітетами Верховної Ради, будемо вести діалог з профільним асоціаціям та бізнесом», - сказав Шмигаль.

За його словами, протягом останніх пів року уряд готував медичну систему до цього виклику. Якщо на початку пандемії в Україні була лише одна автоматична станція профпідготовки для екстракції РНК, тобто одна станція, щоб робити ПЛР-тести й фактично відсутній персонал, то зараз таких станцій вже близько 60 і буде 68 до кінця року.

Крім того, робота щодо підвищення спроможності медичної системи ведеться щоденно: "у середині квітня кількість ПЛР-тестів була 3,5 тис. в день, нині виходимо на рівень 50 тис. До кінця року поставлене завдання профільному міністерству — вийти на 75 тис. в день. ІФА-тестів у квітні робили нуль, а зараз 20-30 тис. щодня".

За словами Прем'єра, вдалося фактично з нуля відновити роботу державних лабораторій. Загалом лабораторії за цей час профінансовано на 1 млрд грн. Для їх працівників встановлені додаткові виплати.

На початку пандемії в Україні були готовими для приймання хворих всього 12,5 тис. ліжок. Нині їх кількість — 54 тис. І щотижня уряд додає від 2 до 4 тис. нових ліжок.

«Стосовно задіяних ШВЛ. Зараз у нас їх задіяно приблизно 700. При цьому в лікарнях розміщено майже 5 тис. апаратів. Тобто зайнятість по ШВЛ нижче 20% по країні. Головне завдання зараз — це забезпечення киснем. Фактично 1,5 млрд грн уряд виділив на ці потреби. Максимально спрощена вся сертифікація. Щодня ми говоримо з виробниками кисню, систем підведення, постачальниками концентраторів для того, аби ефективно скоординувати весь процес та логістику», - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

В Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.

Фото: КМУ