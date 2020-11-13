Карантин вихідного дня: що закриють, а що працюватиме

Уряд нагадав українцям, що у вихідні діятимуть жорсткіші протиепідемічні обмеження, тому планувати похід у кафе чи у торговельно-розважальні центри не варто.

Відповідна інфографіка оприлюднена на Урядовому порталі.

Так, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, буде заборонено: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною.

Будуть закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери.

У вихідні не будуть працювати заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Буде дозволено роботу продуктових магазинів, закладів з надання фінансових послуг, діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, операторів поштового зв'язку. Працюватимуть установи медичної та ветеринарної практики.

Діяльність АЗС без зон харчування та СТО також не заборонена. Карантин вихідного дня Україні запроваджується із найближчих вихідних, 14-15 листопада, до 30 листопада.

Водночас у будні відсьогодні діють обмеження, які раніше були передбачені для "помаранчевої" зони.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Станом на 13 листопада в Україні за останню добу лабораторно підтверджено 11 787 нових випадків захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 512 652 особи; одужало – 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317; проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.