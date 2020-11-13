За порушення карантину вихідного дня каратимуть, як і навесні - МВС

Про це у коментарі Укрінформу повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

«Є Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс України про кримінальні правопорушення (мається на увазі ККУ – ред.). Притягатимуть до відповідальності так, як і навесні», - поінформував Шевченко.

Як повідомлялося, після того, як у середу КМУ хвалив рішення щодо посилення протиепідемічних заходів на всій території України та запровадження карантину вихідного дня, керівництво деяких міст заявило, що відмовляються запроваджувати запропоновані урядом обмеження.

Зі свого боку Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення уряду підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.