Київ виконає рішення уряду про карантин вихідного дня - радник Кличка

Київ, як і решта міст України, має виконувати рішення уряду про карантин вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва із посиланням на радника Київського міського голови, секретаря Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимира Бондаренка.

«Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом уряду, чи ні. Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи», – сказав Бондаренко.

Він зазначив, що постанова має однаково працювати для усіх без винятку суб’єктів.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, АЗС та СТО.

У вихідні не працюватимуть заклади культури, заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це рішення діятиме три тижні.