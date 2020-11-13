Шмигаль - про карантин: Рішення уряду мають виконувати всі мери й голови ОДА

Рішення уряду підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних», - сказав Прем’єр-міністр.

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Він поінформував голів обласних державних адміністрацій про те, що з 13 листопада набули чинності зміни до постанови №641, що стосуються посилення протиепідемічних заходів на всій території України та запровадження карантину вихідного дня.

Прем'єр-міністр зазначив, що за рішенням уряду протягом вихідних заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів. А міські голови не мають повноважень робити винятки для об’єктів, внесених до переліку постанови.

За словами глави уряду, голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував главу уряду про те, що відбулися перемовини з великими торговельними мережами, всі учасники ринку запевнили, що працюватимуть згідно із законодавством. Крім того, Аваков зазначив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть поліцейські.

Учасники наради також порушили питання забезпеченості лікарень киснем.

Як повідомляв Укрінформ, після ухвалення КМУ рішення щодо посилення протиепідемічних заходів на всій території України та запровадження карантину вихідного дня керівництво деяких міст заявило, що відмовляються запроваджувати запропоновані урядом обмеження.

Фото: Кабмін