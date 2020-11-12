Луцьк просить Шмигаля скасувати карантин вихідного дня

Виконувач обов'язків міського голови Луцька Григорій Пустовіт направив Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю листа із закликом скасувати рішення про встановлення карантину вихідного дня.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради, передає Укрінформ.

Пустовіт висловив думку Луцької міської ради, що таке рішення є сумнівним з точки зору покращення епідеміологічної ситуації, але завдасть значної шкоди економіці громад. Це може призвести до банкрутства представників малого і середнього бізнесу, втрат дохідних частин бюджетів усіх рівнів, падіння показників соціально-економічного розвитку.

Також він зауважив, що заборона роботи великої кількості закладів у вихідні збільшить кількість відвідувачів у робочі дні, що може й спровокувати ріст захворюваності.

У міськраді нагадали, що 11 листопада у Луцьку відбулася акція проти рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня. На заході зібралося більше тисячі представників ресторанного, торговельного господарства та сфери надання послуг, що становлять вагому частку малого та середнього бізнесу міста. Чимало суб’єктів господарювання, які сьогодні опинилися в умовах виживання, через нові обмеження понесуть невиправдані збитки, знову опиняться на межі закриття, будуть змушені звільняти працівників.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення на території всієї країни обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду на три тижні, починаючи з 14-15 листопада, вводиться карантин вихідного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що карантин вихідного дня має призупинити рівень зростання захворюваності на COVID-19 та запобігти колапсу в медичній системі. За його словами, з точку зору епідеміології, найкращим варіантом для запобігання розповсюдження хвороби було б введення тритижневого локдауну. Втім, це неможливо, з огляду на прогнозовані економічні втрати.

Станом на 11 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 057 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії - 500 865.