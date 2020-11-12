Одеса заявила, що поки не вводить карантин вихідного дня

Одеса заявила, що поки не вводить карантин вихідного дня

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Укрінформ
Запроваджений Кабміном 11 листопада «карантин вихідного дня» поки не запроваджено на території Одеси.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке повідомлення оприлюднив секретар міської комісії з ТЕБ і НС Олександр Тиховський.

"Місто Одеса продовжує перебувати у «помаранчевій» зоні. Ніяких додаткових обмежувальних заходів міська комісія ТЕБ та НС не приймала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження «помаранчевої» зони, прийняті міською комісією ТЕБ від 15 жовтня", - зазначив Тиховський.

Він нагадав про необхідність "дотримання масочного режиму в громадському транспорті, громадських місцях і дотриманні соціальної дистанції між людьми".

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Як повідомлялось, за минулу добу, 11 листопада, згідно з даними обласного лабораторного центру МОЗ, на Одещині зареєстровано 663 нових випадки захворювання на COVID-19, в тому числі інфікувались коронавірусом 303 одесити. Одужали 73 жителі Одеси.

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