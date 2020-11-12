Одеса заявила, що поки не вводить карантин вихідного дня

Запроваджений Кабміном 11 листопада «карантин вихідного дня» поки не запроваджено на території Одеси.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке повідомлення оприлюднив секретар міської комісії з ТЕБ і НС Олександр Тиховський.

"Місто Одеса продовжує перебувати у «помаранчевій» зоні. Ніяких додаткових обмежувальних заходів міська комісія ТЕБ та НС не приймала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження «помаранчевої» зони, прийняті міською комісією ТЕБ від 15 жовтня", - зазначив Тиховський.

Він нагадав про необхідність "дотримання масочного режиму в громадському транспорті, громадських місцях і дотриманні соціальної дистанції між людьми".

Як повідомлялось, за минулу добу, 11 листопада, згідно з даними обласного лабораторного центру МОЗ, на Одещині зареєстровано 663 нових випадки захворювання на COVID-19, в тому числі інфікувались коронавірусом 303 одесити. Одужали 73 жителі Одеси.