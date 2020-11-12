«Епіцентр» запевняє, що у вихідні продаватиме лише «життєво необхідне»

Під час карантину вихідного дня мережі “Епіцентр” та “Нова лінія” реалізуватимуть виключно життєво необхідні товари, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення.

Про це йдеться у заяві Епіцентру, розміщеній у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Під час карантину вихідного дня мережі “Епіцентр” та “Нова лінія” реалізовуватимуть виключно життєво необхідні товари, дозволені постановою КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р” № 641, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми, та доставлятимемо їжу із наших ресторанів”, - йдеться у повідомленні.

У мережі зазначили, що у цей час клієнти також можуть зробити замовлення в їхньому інтернет-магазині. Такі товари можна буде забрати безкоштовно самовивозом у Центрах видачі замовлень у їхніх торговельних центрах або замовити доставку. При цьому у мережі запевнили, що роблять усе, щоби уникати черг у Центрах видачі замовлень.

“Ми поважаємо позицію Кабінету Міністрів України та будемо її дотримуватися, хоча не згодні зі всіма заходами впровадженими Урядом для посилення карантину”, - заявили в "Епіцентрі".

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбуці повідомив, що органи МВС і Національна поліція ретельно проконтролюють, щоб заяви керівництва мережі "Епіцентр" збіглися з реальними діями.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду починаючи з 14 листопада на три тижні запроваджується карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.

Після того як уряд оголосив про запровадження карантину вихідного дня, на Фейсбук-сторінці мережі торгівельних центрів “Епіцентр” з'явився рекламний пост про те, що мережа "вводить 72-годинну п’ятницю".

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 12 листопада висловив обурення цією рекламою.

У самій мережі "Епіцентр" 12 листопада заявили, що наразі вона працює за графіком.