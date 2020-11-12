Степанова обурила реклама «Епіцентру» про 72-годинну п'ятницю

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обурений рекламою мережі ТЦ “Епіцентр", яка з'явилась у соцмережі після ухвалення урядом рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це глава МОЗ сказав на брифінгу.

“Мене обурив вчора в соціальних мережах пост від "Епіцентру": продовжуємо п’ятницю на 72 години. Хочете покуражитися, зробити фарс на здоров'ї людей? Хочете покуражитися - поїдьте зі мною в реанімацію. Покуражтеся перед людьми , які помирають кожного дня, перед лікарями, які кожного дня роблять все, щоб зберегти життя людей, борються за життя кожної людини... Я впевнений, що мої колеги по уряду, які відповідають в тому числі і за контроль, дадуть відповідну оцінку цьому фарсу та цинізму. Саме так я сприймаю такі речі”, - заявив Степанов.

Раніше, 11 листопада, після того як уряд оголосив про запровадження карантину вихідного дня, на Фейсбук-сторінці мережі торгівельних центрів “Епіцентр” з'явився рекламний пост про те, що мережа "вводить 72-годинну п’ятницю".

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду починаючи з 14 листопада на три тижні запроваджується карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.