«Епіцентр» поки не повідомляє, чи працюватиме у вихідні

Мережа торговельних центрів "Епіцентр" працює наразі за графіком, а щодо роботи у вихідні опублікують окрему інформацію на сайті компанії згодом.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у контакт-центрі мережі щодо роботи у вихідні у зв'язку із запровадженням карантину вихідного дня.

"Наразі ми працюємо в стандарному режимі, за графіком. Більш детальна інформація буде визначена у нас на сайті ближче до даних вихідних", - сказали у контакт-центрі мережі.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду починаючи з 14 листопада на три тижні запроваджується карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.

Після того, як уряд оголосив про запровадження карантину вихідного дня, на Фейсбук-сторінці мережі торгівельних центрів "Епіцентр" з'явився рекламний пост про те, що мережа "вводить 72-годинну п’ятницю". "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки — є, корм для тварин — є. Завозимо пальне", — ішлося в пості.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 12 листопада заявив, що він обурений рекламою мережі торговельних центрів "Епіцентр", яка з'явилась у соцмережі після ухвалення урядом рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Степанов сподівається, що колеги по уряду, які відповідають в тому числі і за контроль, дадуть відповідну оцінку "цьому фарсу та цинізму".