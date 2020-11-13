Мер Житомира вважає, що карантин вихідного дня не знизить темпів поширення COVID-19
Про це він заявив під час засідання виконавчого комітету міськради, передає кореспондент Укрінформу.
«Я кажу про своє особисте відношення, яке вчора було в заяві Асоціації міст України. Ми щодня спілкуємося з мерами інших міст і нам не зовсім зрозуміло, на чому ґрунтується рішення Кабінету міністрів (про карантин вихідного дня – ред.). Я розумію, що є бажання запровадити карантин і навіть стільки обмежень. Ми не хочемо жодним чином казати, що це незаконне рішення, його теж потрібно виконувати. Але є дуже багато «але». Для бізнесу незрозуміла абсолютно компенсація – отримають її чи ні. Спочатку потрібно було надати цю компенсацію паралельно із закриттям (закладів – ред.)… Ніякий карантин вихідного дня не зможе обірвати ланцюжок захворюваності», - акцентував Сухомлин.
За його словами, з огляду на те, що при вибірковому тестуванні працівників міськради на антитіла до COVID-19 виявилося, що 40% уже перехворіли безсимптомно, можна зробити висновок, що реальна статистика захворюваності в десятки разів відрізняється від офіційної.
Одним із питань на засіданні виконкому було запровадження карантину вихідного дня на території Житомирської міської ОТГ, але його зняли з розгляду. Мер зауважив, що поки відповідна постанова Кабінету міністрів не опублікована в газеті «Урядовий кур’єр», вона не вступила в силу.
Наразі вся Житомирська область перебуває у червоній зоні епіднебезпеки.
Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду починаючи з 14 листопада на три тижні запроваджується карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.