Мер Житомира вважає, що карантин вихідного дня не знизить темпів поширення COVID-19

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин вважає, що запровадження карантину вихідного дня не знизить темпів розповсюдження коронавірусу.

Про це він заявив під час засідання виконавчого комітету міськради, передає кореспондент Укрінформу.

«Я кажу про своє особисте відношення, яке вчора було в заяві Асоціації міст України. Ми щодня спілкуємося з мерами інших міст і нам не зовсім зрозуміло, на чому ґрунтується рішення Кабінету міністрів (про карантин вихідного дня – ред.). Я розумію, що є бажання запровадити карантин і навіть стільки обмежень. Ми не хочемо жодним чином казати, що це незаконне рішення, його теж потрібно виконувати. Але є дуже багато «але». Для бізнесу незрозуміла абсолютно компенсація – отримають її чи ні. Спочатку потрібно було надати цю компенсацію паралельно із закриттям (закладів – ред.)… Ніякий карантин вихідного дня не зможе обірвати ланцюжок захворюваності», - акцентував Сухомлин.

За його словами, з огляду на те, що при вибірковому тестуванні працівників міськради на антитіла до COVID-19 виявилося, що 40% уже перехворіли безсимптомно, можна зробити висновок, що реальна статистика захворюваності в десятки разів відрізняється від офіційної.

Одним із питань на засіданні виконкому було запровадження карантину вихідного дня на території Житомирської міської ОТГ, але його зняли з розгляду. Мер зауважив, що поки відповідна постанова Кабінету міністрів не опублікована в газеті «Урядовий кур’єр», вона не вступила в силу.

Наразі вся Житомирська область перебуває у червоній зоні епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду починаючи з 14 листопада на три тижні запроваджується карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.