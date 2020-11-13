МОЗ назвало області з найвищим добовим COVID-показником

В Україні станом на 13 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій, Житомирській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів у Чернівецькій області становить 652,1 на 100 тис. осіб, Житомирській - 604,2, Хмельницькій - 537,8 та Івано-Франківській - 501,2.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (118,8), Дніпропетровській (166,1) та Луганській (203) областях.

У Києві цей показник становить 400,6, а середній по Україні - 351,6 на 100 тис. населення.

За даними МОЗ, завантаженість лікарень першої хвилі загалом по країні становить 54,5% станом на 12 листопада.

Найбільше лікарні завантажені в Полтавській області - 76,9% (станом на 8 листопада - 92,5%), Закарпатській області - 69,1%, Київській - 63,9%, Чернівецькій - 69,2%.

У Києві цей показник становить 53,8% станом на 12 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження "помаранчевого рівня", також з 14-15 листопада по 30 листопада запроваджується карантин вихідного дня.

В Україні станом на 13 листопада зафіксували 512 652 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 787.