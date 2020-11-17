Немчінов не виключає, що карантин вихідного дня продовжать і після 30 листопада

Карантин – це питання до масового вакцинування, коли зможемо вже повністю розблокувати всі сфери нашого життя.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Укрінформ.

«Загалом, карантин – це питання до масового вакцинування, коли ми зможемо вже повністю розблокувати всі сфери нашого життя», - зазначив Немчінов.

Відповідаючи на запитання про те, що карантин вихідного дня може бути продовжений після 30 листопада, міністр зазначив: «Так. І треба дивитися, як пройдуть ці три тижні... І насправді дуже багато залежатиме від того, як ми цього карантину будемо дотримуватися».

За словами Немчінова, влада від карантинних зон не відмовлялася, а запровадила на території всієї країни помаранчевий режим, і це вимога об'єктивних цифр. Фактично позаминулого тижня залишалося кілька адміністративно-територіальних одиниць в Херсонській області, які формально були в жовтій зоні, решта країни була або помаранчева, або червона.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

В Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.