В Україні за добу зафіксували 11 968 нових випадків коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.
«11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників», - написав він.
За інформацією міністра, також за минулу добу госпіталізовано – 1 610 осіб; летальних випадків – 159; одужало – 6 786 осіб; здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 557 657 осіб; одужало – 250 983 особи; летальних випадків – 9 856; проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 52 642 випадки;
Вінницька область – 14 103 випадки;
Волинська область – 19 297 випадків;
Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
Донецька область – 17 713 випадків;
Житомирська область – 23 447 випадків;
Закарпатська область – 19 826 випадків;
Запорізька область – 20 025 випадків;
Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
Київська область – 25 787 випадків;
Кіровоградська область – 3 753 випадки;
Луганська область – 5 215 випадків;
Львівська область – 37 970 випадків;
Миколаївська область – 12 998 випадків;
Одеська область – 34 176 випадків;
Полтавська область – 15 884 випадки;
Рівненська область – 25 596 випадків;
Сумська область – 18 903 випадки;
Тернопільська область – 23 938 випадків;
Харківська область – 48 586 випадків;
Херсонська область – 7 357 випадків;
Хмельницька область – 23 547 випадків;
Черкаська область – 14 233 випадки;
Чернівецька область – 28 692 випадки;
Чернігівська область – 12 120 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні було підтверджено 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 9 832.