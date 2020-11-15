Степанов обіцяє розповідати про свій «шлях пацієнта»

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов планує пройти лікування від COVID-19 в якості звичайного пацієнта та фіксувати кожен етап процесу.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Весь час пандемії я дивився на ситуацію з COVID-19 очима лікарів. Тепер маю можливість пройти цей шлях в ролі пацієнта. Оцінити та на власному досвіді перевірити, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування", - написав міністр.

За його словами, він планує пройти весь цей період, як звичайний пацієнт, фіксувати всі етапи й одразу, разом з командою Міністерства охорони здоров'я, шукати шляхи вирішення проблемних питань.

Степанов пообіцяв ділитися інформацією щодо свого «шляху пацієнта» щодня.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 листопада повідомив, що захворів на COVID-19.