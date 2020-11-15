Степанов обіцяє розповідати про свій «шлях пацієнта»
Коронавірус
Укрінформ
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов планує пройти лікування від COVID-19 в якості звичайного пацієнта та фіксувати кожен етап процесу.
Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.
"Весь час пандемії я дивився на ситуацію з COVID-19 очима лікарів. Тепер маю можливість пройти цей шлях в ролі пацієнта. Оцінити та на власному досвіді перевірити, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування", - написав міністр.
За його словами, він планує пройти весь цей період, як звичайний пацієнт, фіксувати всі етапи й одразу, разом з командою Міністерства охорони здоров'я, шукати шляхи вирішення проблемних питань.
Степанов пообіцяв ділитися інформацією щодо свого «шляху пацієнта» щодня.
Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 листопада повідомив, що захворів на COVID-19.