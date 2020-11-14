Степанов заразився коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов захворів на COVID-19.

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

«Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж», - йдеться у повідомленні.

Міністр закликав не відвідувати місця скупчення людей та дотримуватись карантинних вимог.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.