Степанов закликає підприємців з розумінням поставитися до карантину вихідного дня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав представників бізнесу з розумінням поставитися до необхідності запровадження такого заходу, як карантин вихідного дня, адже це допоможе зберегти життя людей.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я розумію, що ви будете в ці дні втрачати кошти. Я впевнений, що мої колеги по уряду, по Міністерству економіки запропонують вам якийсь механізм, яким чином підтримати вас в такий важкий з економічної точки зору період. Подумайте, що в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини. Ця людина, вже після епідемії, буде ходити в ваш ресторан, ваше кафе", - звернувся керівник МОЗ до підприємців.

Водночас він закликав міських голів, які беруть участь у другому турі місцевих виборів, припинити спекуляції навколо карантину вихідного дня.

"Хочу звернутися до деяких мерів, у яких попереду другий тур. У мене до вас єдине прохання. Починайте ставитися до своїх виборців як до людей, а не як до електорату. Життя і здоров'я людей набагато вищі, ніж будь-які інші, передвиборчі речі", - наголосив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.

З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

Згідно з постановою уряду, з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. на території України в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас у цей період дозволено надання фінансових послуг, роботу фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, роботу установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.