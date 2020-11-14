Степанов закликає підприємців з розумінням поставитися до карантину вихідного дня
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я розумію, що ви будете в ці дні втрачати кошти. Я впевнений, що мої колеги по уряду, по Міністерству економіки запропонують вам якийсь механізм, яким чином підтримати вас в такий важкий з економічної точки зору період. Подумайте, що в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини. Ця людина, вже після епідемії, буде ходити в ваш ресторан, ваше кафе", - звернувся керівник МОЗ до підприємців.
Водночас він закликав міських голів, які беруть участь у другому турі місцевих виборів, припинити спекуляції навколо карантину вихідного дня.
"Хочу звернутися до деяких мерів, у яких попереду другий тур. У мене до вас єдине прохання. Починайте ставитися до своїх виборців як до людей, а не як до електорату. Життя і здоров'я людей набагато вищі, ніж будь-які інші, передвиборчі речі", - наголосив Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.
З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.
Згідно з постановою уряду, з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. на території України в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.
Водночас у цей період дозволено надання фінансових послуг, роботу фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, роботу установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.