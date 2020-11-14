В Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

Текст постанови оприлюднений на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня.