Карантин вихідного дня втримає рівень захворюваності на рівні 12 тисяч на добу — Степанов

Міністерство охорон здоров’я розраховує, що завдяки карантину вихідного дня вдасться втримати рівень захворюваності на COVID-19 на рівні 11-12 тисяч на добу.

Як передає Укрінформ, про це в кулуарах програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов

“Ми хочемо зберегти до 11-12 тисяч на день. Ми його (повний локдаун — ред.) пропонували вже давно як Міністерство охорони здоров’я, але ми виходимо із економічних можливостей нашої країни”, - сказав Степанов.

За його словами, карантин вихідного дня покликаний розірвати ланцюг передачі захворювання від людини до людини, і таким чином зменшити навантаження на систему охорони здоров’я. Так , засловами Степанова, якщо не вводити обмежувальних заходів, то локдаун медичної системи може стати вже 10-15 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановитит на території всієї країни обмеження "помаранчевого рівня", також з 14-15 листопада по 30 листопада вводиться карантин вихідного дня.

Станом на 13 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 787 нових випадків захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 512 652 особи