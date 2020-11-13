У лікарнях перебуває понад 28,5 тисяч хворих на COVID-19

У лікарнях, які надають меддопомогу пацієнтам з COVID-19, перебуває 28 541 пацієнт.

Як передає Укрінформ, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“У нас на ранок (13 листопада — ред.) 28 541 особа перебуває на лікарняному ліжку. Ми вже визначили , що загальна кількість ліжок, які ми зможемо відвести, це 83 тисячі ліжок під лікування хворих на COVID-19. Це 50% нашого ліжкового фонду”, - сказав Степанов.

Також за інформацією Степанов, яку він озвучив в ефірі програми , вже біля 25 тисяч ліжок забезпечені підведеним киснем.

Міністр нагадав, що МОЗ готує розгортання мобільних шпиталів, зокрема, в Києві, Краматорську та в Одесі. За його словами, це можливо в приміщення виставкових центрів, палаців спорту тощо . Мобільні шпиталі будуть розгорнуті при найгіршому розвитку подій. Втім за його словами, все це не матиме сенсу, якщо не вистачить лікарів.