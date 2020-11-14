Лікування COVID-19 в приватних клініках: хоч і дуже дорого, але місць нема

У столиці доба в палаті приватної клініки коштує 9-14 тисяч гривень. Це без лікування. Але черга розписана наперед

Захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує встановлювати сумні рекорди, і от тепер маємо цифру у 11 057 нових випадків за добу. Лікарі та пацієнти розповідають, що в державні лікарні не пробитися, і буває, що пацієнтів доводиться розміщувати в їдальнях чи коридорах.

За інформацією Центру економіки охорони здоров’я KSE, кожна третя лікарня першої хвилі критично заповнена пацієнтами. Та й у МОЗі не приховують, що ситуація із завантаженістю ліжок стала критичною. Здавалося б, альтернативою для людей з грошима можуть бути приватні клініки, але як виявилося, лише одиниці з них наразі розміщують пацієнтів. Та й грошей потрібно одразу приготувати дуже багато. Утім у державній клініці лікують, хоч і дешевше, але не безплатно. Що ж до медстраховки – «як у них» – ми уже давно лише говоримо.

Спочатку аванс у 50 чи 80 тисяч гривень, а потім лікування

Серед приватних клінік столиці госпіталізацію пацієнтів з коронавірусною інфекцією проводять лише дві – «Добробут» та «Оберіг». Якщо говорити про загальноукраїнські масштаби, то за інформацією видання «Ліга», до цього списку можна додати іще тільки дві клініки – обидві в Одесі. У приватних лікарнях Києва усього 55 ковідних ліжок: в «Добробуті» – 31 і в «Оберігу» – 24.

Укрінформ звернувся у кол-центр двох київських клінік, аби дізнатися, чи є там вільні місця станом на 12 листопада і скільки власне коштує лікування.

У клініці «Добробут» повідомили, що на даний момент місць немає, пацієнтів ставлять у чергу і очікувати потрібно в середньому 5-7 днів. Якщо пацієнт потрапить у відділення терапії, то день перебування там становитиме 12 тисяч гривень, але ще треба заплатити депозит – 80 тисяч гривень. У відділенні реанімації перебування коштує 14 тисяч гривень на добу, а депозит становить 100 тисяч гривень. Як пояснити в клініці, депозит – це сума, яку вносять, коли хворий надходить, і з неї знімаються кошти за перебування, лікування і діагностику за необхідності. Та остаточна вартість залежить від тяжкості перебігу в кожному окремому випадку, відтак вона може варіюватися в один або інший бік.

У клініці «Оберіг» теж немає вільних місць, і так само пропонують стати у лист очікування. За наявності ПЛР-тесту і КТ - вартість виклику швидкої 4132 грн, перебування за добу в одномісній палаті – 12 650, в двомісній – 9025. У цю суму входить харчування і супровід лікарем. Перед тим, як пацієнт госпіталізується, теж потрібно внести депозит вартістю 50 тисяч гривень, і з цього депозиту будуть списані кошти за добу перебування, призначені ліки і за необхідності додаткові обстеження.

Крім того, як повідомляє "Бабель", у деяких київських клініках є послуга патронажу, тобто коли лікар курує хворого пацієнта під час лікування вдома. «Таку послугу ми знайшли в двох клініках. У клініці Universum Clinic це коштуватиме 2600 грн. У «Добробут» – залежно від ситуації: за виклик терапевта, який зробить ПЛР-тест, потрібно буде заплатити 2875 грн, якщо тест робити не потрібно – 1 600 грн. Лікар дивиться на стан хворого і вирішує, як діяти далі" , – пише "Бабель".

А скільки коштує хворіти в державних закладах? А за кордоном?

Лікування у 15-й столичній лікарні обійшлося дешевше разів у п’ять, ніж в "Оберегу"

Хоча у МОЗі декларують, що лікування у державних медзакладах безкоштовне для пацієнтів, та все ж на місцях ситуація суттєво відрізняється. Приміром, у одному з центрів легеневого здоров’я у Львові раніше розповіли, що один день лікування коштує пацієнтам щонайменше 2 тисячі гривень, бо державне фінансування покриває лише 20% від потреб. А от пацієнка Аня Кузьменко з Києва, яка 9 днів провела у Олександрівській лікарні, розповіла, що за весь час перебування в закладі заплатила лиш 250 гривень за КТ. Коли ж виписалася з лікарні, то купила рекомендовані медикаменти на суму 1500 гривень, щоб завершити лікування вдома. Фотокореспонденту Укрінформу Павлу Багмуту лікування у 15-й столичній лікарні обійшлося від 20 до 30 тисяч гривень. Ну, це вже, хоч і дешевше разів в п’ять, ніж в «Оберігу», але все одно недешево…

Загалом же, за інформацією міністра охорони здоров’я Максима Степанова, вартість лікування одного пацієнта з тяжким перебігом в Україні коштує бюджету від 45 тисяч гривень ($1,6 тис.). А в середньому, за інформацією НСЗУ, держава витрачає на лікування одного пацієнта в стаціонарі 20 тисяч гривень (близько $700).

Для порівняння, у Німеччині, в середньому вартість стаціонарного лікування пацієнта, хворого на COVID-19 ще дорожче і становить 6900-10700 євро, повідомляє DW, посилаючись на цифри двох найбільших кас медичного страхування Barmer та AOK. Проте якщо пацієнт потребуватиме підключення до апарату ШВЛ, то це коштуватиме понад 30 тисяч євро. У США вартість госпіталізації пацієнтів з пневмонією та ускладненнями в середньому становить $11,5 до $24,2 тис., пише The Page. Втім, не будемо забувати, що на Заході багато медичних видатків – або повністю, або частково – оплачується за рахунок страховки. Але це окрема тема.

Що ж, ціни на лікування у приватних клініках, звісно, не порівняти із вартістю лікування коронавірусної інфекції за кордоном. Але все одно для 99% населення така розкіш залишається недоступною. Та і зважаючи на кількість доступних ліжок у приватних закладах, зрозуміло, що на ситуацію із загальним ліжкофондом по країні, це аж ніяк не впливає.

Юлія Горбань, Київ