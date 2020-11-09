Єрмак захворів на COVID-19

“Під кінець робочого дня отримав занадто «позитивні» новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально”, - зазначив очільник ОП.

Водночас він нагадав, що цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів “нормандського формату”, та запевнив, що це один з найважливіших його пріоритетів, тому "часу хворіти немає".

Єрмак пообіцяв, що буде на самоізоляції, але працювати планує у звичному режимі, “не сповільнюючи темп”.

“Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини”, - додав керівник ОП.

У той же час він закликав громадян не допускати недбалого ставлення до карантинних правил, носити маски, мити руки, зберігати дистанцію й спокій.

“Завжди пам’ятайте про своїх близьких та про усіх людей, які можуть бути у групі ризику. Життя надто цікаве, аби втрачати час на хвороби та поганий настрій”, - підкреслив Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у понеділок Президент Володимир Зеленський поінформував, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Минулої п’ятниці глава держави анонсував, що відеозустріч радників лідерів "нормандської четвірки" має відбутися 13 листопада.