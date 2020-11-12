Стефанчук заразився коронавірусом

Про це він повідомив у Фейсбуці.

“Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня, ні рукавички, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю”, - написав перший віцеспікер.

Стефанчук також закликав тих, із ким контактував останніми днями, уважно поставитися до стану свого здоров'я.

Політик побажав усім, хто не захворів, міцного імунітету, а тим, хто заразився, — якнайшвидшого одужання.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

9 листопада COVID-19 виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Станом на 12 листопада в Україні зареєстровано 500 865 випадків захворювання на COVID-19, з них летальних 9145, одужало 227 694 особи. За минулу добу виявлено 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби.