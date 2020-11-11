Разумков заразився коронавірусом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

“Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі”, - написав спікер.

Він зазначив, що знаходитиметься на ізоляції та працюватиме дистанційно.

Як повідомлялося, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.