Шмигаль: Якщо нічого не робити, вже до 15 грудня місць у лікарнях не буде навіть у коридорах

Якщо уряд не зробить карантинні заходи жорсткішими, то вже 10-15 грудня, місць у лікарнях не буде навіть у коридорах.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив 11 листопада на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не буде мати змоги приймати жодну людину. За нинішньої ситуації якщо нічого не робити, місць у лікарнях не буде навіть у коридорах», - сказав Шмигаль.

Аби ситуація не стала настільки критичною КМУ підтримав ініціативу МОЗ щодо запровадження «карантину вихідного дня» з 14 до 30 листопада 2020 року.

«У нас завдання не зупинити присутність людей у розважальних закладах, в закладах харчування. У нас завдання зменшити потоки людей у метро, в маршрутних таксі, у транспорті, зменшити контакти соціальні у вихідні дні для того, щоби зупинити зростання хвороби в Україні», - пояснив прем'єр.

Як повідомлялося, станом на 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу

11 листопада Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив «карантин вихідного дня» на три тижні.