Зеленський і Єрмак перебувають у «Феофанії» - радник глави ОП

Президент Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, у яких підтверджено коронавірус, перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "Українській правді", передає Укрінформ.

"Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони перебувають у Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому Президент може проводити наради", - розповів Подоляк.

За його словами, у палаті глави держави встановлений спецзв’язок. У Єрмака такого спецкабінету немає, лише ізольована палата.

Подоляк зазначив, що й у Президента, і у глави ОП стандартний графік роботи. "Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не перебуває біля Президента або біля глави Офісу, вони перебувають у комунікаційному офлайні", – розповів радник Єрмака.

Він додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину. Не бачиться Президент і зі керівником ОП - зв’язок з ним лише через телефон.

Як повідомлялося, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

11 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.