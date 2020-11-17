Без карантину буде 30 тисяч хворих щодоби - Степанов

При скасуванні протиепідемічних заходів захворюваність на COVID-19 може сягнути 30 тисяч за добу, що призведе до колапсу медичної системи.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи… ми побачимо зростання до 20, 25, 30 тисяч хворих (за добу - ред.). Потім отримаємо дуже швидко 100% заповненості ліжок у наших лікарнях і колапс медичної системи”, - зазначив очільник МОЗ.

За його словами, жодна країна не відмовляється від карантинних заходів, оскільки інших засобів стримати поширення хвороби не існує.

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Степанов нагадав, що в Європі запроваджують доволі суворі протиепідемічні заходи, і з точки зору епідеміології найкращим варіантом є повний локдаун. В Україні, з огляду на економічну ситуацію, компромісним варіантом є карантин вихідного дня. Він має на меті зменшити кількість контактів між людьми, і таким чином розірвати ланцюг передачі хвороби.

"Як би ми не готували систему, вона за жодних обставин не витримає ураганного зростання цієї хвороби, якщо ми не будемо вводити протиепідемічних заходів", - констатував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, у тому числі за останню добу - 9 832.