Шмигаль - про допомогу бізнесу: карантин вихідного дня можуть визнати форс-мажором

Кабмін підготував заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомив, що уряд уже реалізує та підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

«Зокрема, ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти «кредитні канікули» для бізнесу в рамках програми «5-7-9», визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань», – Шмигаль.

Він також повідомив, що вже проведено низку зустрічей з бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня. У наступні декілька днів така робота буде посилена, зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі.

Як повідомлялося, по всій Україні проходили мітинги підприємців, які вимагали скасувати карантин вихідного дня.

Як повідомляв Укрінформ, з 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня і триватиме він до 30 листопада 2020 р. Відповідно у вихідні дні, забороняється робота ресторанів, кафе, барів, окрім їжі на винос. Також заборонена робота торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 9832.