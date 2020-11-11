Каструлі, марші та перекриття вулиць: карантинні протести пройшли у різних містах України

У середу, 11 листопада, у багатьох містах України відбулися акції протесту «Маю право працювати», організаторами яких є представники ресторанного бізнесу.

Як повідомляє Укрінформ, ресторатори вимагали не допустити запровадження карантину вихідного дня та часових обмежень у роботі закладів громадського харчування; заборонити дискримінаційні перевірки закладів і скасувати незаконні протоколи; компенсувати грошові витрати в разі неможливості повноцінної праці.

Так, у Житомирі в акції протесту, що проходила під будівлею ОДА, взяли участь кілька сотень людей. Вони прийшли з плакатами із написами «40% закрилися назавжди», «Нас мільйон, дайте працювати». 15 учасників заходу на дві хвилини перекрили рух вулицею Велика Бердичівська.

У Вінниці ресторатори, грюкаючи кухонним приладдям по каструлях та металевих розносах, пройшли маршем центром міста до будівлі ОДА. Вони несли плакати з написами: "Карантин вихідного дня – це мільйон людей без роботи", "Ресторанний бізнес – це мільйон годувальників" тощо.

У Вінниці пройшла акція протесту рестораторів проти обмежень галузі громадського харчування / Фото: Олександр Лапін. Укрінформ

У Полтаві більше сотні представників ресторанного бізнесу влаштували мітинг під будівлею ОДА, після чого вийшли на дорогу в центрі міста та протягом години перекривали її для проїзду.

На Соборній площі у Миколаєві зібралися близько 150 підприємців, щоб висловити свій протест проти карантину вихідного дня. До них вийшов заступник міського голови Володимир Криленко і пообіцяв підтримку.

У Херсоні на площі Свободи, біля будівлі ОДА та облради, на мирну акцію «Маю право працювати» вийшли, за різними оцінками, від 200 до 300 представників ресторанного бізнесу. Мітингувальники створювали шумові ефекти, використовуючи кухонне приладдя. На площі музиканти, які працюють у ресторанах міста, виконували пісні відомих українських гуртів та співаків, учасників акції пригощали чаєм та кавою.

Акція «Маю право працювати» у Херсоні / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

У Харкові акція «Маю право працювати» біля Харківської ОДА зібрала до 200 представників ресторанів, кафе, барів. «Якщо сьогодні влада нас не почує, проведемо стільки акцій, скільки потрібно для отримання результату», - сказав один із учасників.

У Харкові приєдналися до всеукраїнської акції проти карантину вихідного дня / Фото: В’ячеслав Мадієвський. Укрінформ

У Запоріжжі власники кафе та ресторанів обіцяли перекрити дороги, якщо їм не дозволять працювати без часових обмежень. Таку заяву вони зробили в ході мирної акції «Маю право працювати» під будівлею ОДА, де зібралося близько 500 осіб. Мітингувальники били в тарілки та каструлі, таким чином висловлюючись проти введення карантину вихідного дня.

Акція «Маю право працювати» у Запоріжжі / Фото Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Відповідні акції пройшли також у Києві, Івано-Франківську, Маріуполі, Рівному, Кропивницькому та інших містах.

Акція «Маю право працювати» у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Під будівлею Львівської облдержадміністрації на мирний протест зібралися ресторатори/ Фото: Маркіян Лисейко

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчі магазини, діяльність АЗС та СТО. Водночас у вихідні не будуть працювати заклади культури, заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, окрім продовольчих магазинів. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це рішення діятиме три тижні.

Станом на 11 листопада в Україні зафіксували 489 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 611.