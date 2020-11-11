Громадський транспорт не зупинятимуть під час карантину вихідного дня - Криклій

Під час загальнодержавного карантину вихідного дня робота громадського транспорту в Україні не зупинятиметься.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Телеграмі.

Він зазначив, що автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. "Під час авіаподорожей за кордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир", - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені: робота фінансових установ, діяльність інкасацій та операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчі магазини, діяльність АЗС та СТО. Додатково щодо обмежень, які будуть діяти у будні дні, у вихідні не будуть працювати заклади культури, заклади громадського харчування та ТРЦ, окрім продовольчих магазинів. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це рішення діятиме три тижні.