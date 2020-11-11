Уряд готовий підставити плече підприємцям під час карантину вихідного дня — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий підтримати підприємців під час запровадження посилених карантинних обмежень у вихідні дні.

Про це він сказав під час чергового засідання Кабінету Міністрів 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розумію, що нові обмеження неприємні та болісні для багатьох представників бізнес-спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній та культурній сферах. Уряд готовий підставити плече, аби підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня", - запевнив Прем’єр-міністр.

За словами Шмигаля, повною мірою будуть відновлені та розширені такі програми підтримки: компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм; програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою); можливість застосування механізму визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною.

Крім того, серед заходів підтримки Шмигаль назвав продовження реалізації програми доступних кредитів «5-7-9», яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Мова йде про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.

Також глава уряду закликав українців залишатися на самоізоляції, якщо захворів член родини. “Держава сплачуватиме за лікарняний", - пообіцяв він.

Прем’єр-міністр наголосив на необхідності дотримання всіма українцями протиепідемічних заходів: дистанції, використання медичних масок та антисептиків.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

Фото: КМУ