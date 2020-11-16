Під Радою - мітинг проти карантину вихідного дня

У столиці під Верховною Радою проходить мітинг підприємців, які вимагають у депутатів скасувати карантин вихідного дня.

Як передає кореспондент Укрінформу, на багатолюдний мітинг з'їхалися підприємці з усієї України.

Зокрема, серед протестувальників - представники Закарпатської, Київської, Херсонської, Миколаївської областей.

Біля Верховної Ради підприємці мітингують проти карантину вихідного дня / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Окрім скасування карантину вихідного дня, серед вимог підприємців є скасування тотальної фіскалізації, та прийняття законопроєктів, які спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Як повідомляв Укрінформ, з 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня і триватиме він до 30 листопада 2020 р. Відповідно у вихідні дні, забороняється робота ресторанів, кафе, барів, окрім їжі на винос. Також заборонена робота торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.