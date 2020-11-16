Сім інструментів: уряд хоче вже цього тижня почати підтримку бізнесу на карантині

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час онлайн-наради із міськими головами, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«На сьогодні в нас є низка інструментів, які проявили себе навесні. Також ми працюємо над розробленням нових програм. У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже цього тижня підтримувати галузі, які страждають найбільше», — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд зараз шукає шляхи, які дадуть змогу пригальмувати процес зростання кількості хворих на COVID-19: від адаптивного карантину до вдосконалення карантину вихідного дня. За його словами, запроваджені заходи стосуються здебільшого трьох галузей.

«Для нас це один із виходів, коли на вихідних люди перебувають удома і не створюють великий потік та скупчення. Великі заробітки галузей саме у суботу та неділю якраз є доведенням факту, що величезні потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг», — зауважив глава уряду.

Як він додав, карантин вихідного дня дає змогу перерозподілити попит із вихідних на п’ять робочих днів, зменшивши потоки людей та перетин різних соціальних груп.

Крім того, зауважив Прем’єр-міністр, Кабмін паралельно працює над збільшенням кількості ліжок для хворих на COVID-19, над постачанням кисню.

Шмигаль зазначив, що будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату, й ефект карантину вихідного дня можна буде побачити за 2-3 тижні.

За словами епідеміолога Наталії Виноград, наразі було два варіанти стримування захворювання: або карантин вихідного дня, або повний локдаун. Вона навела приклад, що інші країни також вдаються до запровадження комендантської години.

Водночас заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслив, що жорсткий локдаун, який «закриє» країну на три тижні, сильно вдарить по економіці.

«Коли ми говоримо про карантин вихідного дня, то в разі, якщо він виконуватиметься на 100%, це значно вплине на коефіцієнти приросту (хворих - ред.) за тиждень. Коефіцієнт приросту за тиждень дасть змогу нам якомога довше тримати систему охорони здоров’я у повній готовності», — заявив Ляшко.

Він додав, що МОЗ сьогодні переорієнтовується на закриті колективи, щоб запобігти масовим спалахам у малих соціальних групах, та закликав міських голів до спільної роботи.

За підсумками наради домовлено посилити взаємодію уряду та органів місцевого самоврядування та проводити такі зустрічі на регулярній основі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 листопада лабораторно підтверджено 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 9832.

Фото: КМУ