В Україні за добу - 9 832 випадки коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.
«9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників», - написав він.
Протягом доби зафіксовано 94 нових летальних випадки. Госпіталізовано за останню добу 1 100 осіб; одужало – 2 753 особи. Здійснено тестувань за добу – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).
Загалом, за даними Степанова, за весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 545 689 осіб; одужали – 244 197 осіб. Померли в Україні від коронавірусної хвороби 9 697 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Україні за добу зареєстрували 10 681 випадок коронавірусу.