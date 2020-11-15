В Україні за добу - 10 681 випадок коронавірусу

За минулу добу, 14 листопада, в Україні зафіксували 10 681 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник», - написав він.

Протягом доби зафіксовано 95 нових летальних випадків. Госпіталізовано за останню добу 1 227 особи; одужало – 2 633 особи. Здійснено тестувань за добу – 44 505 (зокрема методом ПЛР – 36 000, методом ІФА – 8 505).

Загалом, за даними Степанова, за весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 535 857 осіб; одужали – 241 444 особи. Померли в Україні від коронавірусної хвороби 9 603 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Україні за добу зареєстрували 12 524 випадки коронавірусу.