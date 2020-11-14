Уряд повинен допомогти бізнесу пережити карантин вихідного дня – Президент

Уряд має докласти всіх зусиль і застосувати всі можливі інструменти, аби допомогти представникам бізнесу пережити карантин вихідного дня.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Укрінформ.

"Карантин вихідного дня - це шанс уникнути повного закриття (країни - ред.). Якщо у нас є такий шанс, ми маємо ним скористатися. Фактично, йдеться про шість неробочих днів... Так, окремі сфери бізнесу зазнають втрат, уряд повинен надати їм програми та інструменти підтримки, і це буде справедливо. Окремі вже існують та діють, але цього недостатньо. Я постійно розмовляю з Прем'єр-міністром та урядом - вони мають засинати і прокидатися з одним питанням: де знайти гроші і як допомогти бізнесу пережити ці дні", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що це є головним завданням, і уряд має зробити все, щоб ці три вікенди не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу.

Зеленський зауважив, що карантин вихідного дня є вимушеним кроком, мета якого збити динаміку захворюваності на коронавірус, аби уникнути перевантаження медичної системи.

"На мою особисту думку, все досить очевидно. Це (запровадження карантину вихідного дня - ред.) можна підтримувати або не підтримувати. Але не можна не розуміти, чому саме таке рішення було прийняте: у нас щодня нові рекорди, понад 12 тисяч захворілих на день. Треба збити динаміку зростання кількості захворілих. Лікарі героїчно протистоять вірусу. Але не треба доводити до ситуації, коли їм доведеться обирати, кого лікувати", - заявив Президент.

За його словами, немає ідеальних інструментів, як цього домогтися, а є лише "болючі і ще болючіші". У цьому зв'язку Президент навів приклад інших країн, таких як Франція та Німеччина, які вводять повний локдаун. "І це ще гірше для економіки і бізнесу, ніж карантин вихідного дня", - наголосив глава держави.

Він також обурився закликами окремих міських голів не дотримуватися карантину вихідного дня. "У деяких мерів, на жаль, і я це констатую, продовжуються місцеві вибори. Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі", - сказав Президент.

За його словами, в України є шанс уникнути повного локдауну. Але для цього треба чітко дотримуватися карантину вихідного дня.

"Інакше програє вся Україна. Давайте цього не допустимо", - закликав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня, а також запровадив карантин вихідного дня.

Згідно з постановою уряду, з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. на території України в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас у цей період дозволено надання фінансових послуг, роботу фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, роботу установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.