Ляшко сказав, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня

Торговельні заклади, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування, продовжать свою роботу під час карантину вихідного дня.

Про це, як передає Укрінформ, нагадав заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на сторінці МОЗ у Фейсбуці.

"До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць", — зазначив головний державний санітарний лікар.

За словами Ляшка, у положеннях постанови про карантин вихідного дня чітко прописані норми, за якими дозволено роботу торговельних закладів.

"Наразі ж ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин вихідного дня дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу", — додав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Уряд оприлюднив інфографіку, нагадавши українцям, що у вихідні діятимуть жорсткіші протиепідемічні обмеження, тому планувати похід у кафе чи у торговельно-розважальні центри не варто.